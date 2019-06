Verdachte aangehouden in zaak vloeibare cocaïne in siroop Surinaamse haven

De politie in Suriname heeft in de zaak waarbij de douanerecherche op 17 mei, siroop met vloeibare cocaïne onderschepte op de Jules Sedney Haven, een man aangehouden en in verzekering gesteld. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd op haar website.

Volgens de krant is het niet bekend in hoeverre de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit. De douanerecherche onderschepte de drugs in een container die naar het buitenland verscheept zou worden. Na de ontdekking werd de politie in kennis gesteld waarna de zaak overgedragen werd aan de Narcotica Brigade.

Na een grondig onderzoek in de container werden acht flessen gembersiroop met vloeibare cocaïne in beslag genomen dat verborgen was tussen een lading van 900 flessen. Het is onbekend of er meer aanhoudingen zullen volgen. De Narcotica Brigade heeft de zaak in onderzoek.