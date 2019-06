Suriname op World Health Assembly meeting in Zwitserland

Het besluitvormingsorgaan van de World Health Organization (WHO) houdt jaarlijkse een Wereld Health Assembly (WHA) in Genève, Zwitserland. Deze meeting wordt bezocht door vertegenwoordigers van de verschillende WHO-lidstaten. Ook Suriname was daarbij vertegenwoordigd. Het doel van deze meeting is, dat het beleid van de organisatie wordt bepaald , het toezicht op het financieel beleid en de herziening, alsook het goedkeuren van voorgestelde programmabegroting. Dit jaar wordt het gehouden van 20 tot 28 Mei 2019.

Gedurende de afgelopen negen dagen hebben de lidstaten, waaronder Suriname, een nieuwe strategie inzake gezondheid, milieu en klimaatverandering aangenomen. Zij hebben zich eraan verbonden door te investeren in veilig water, sanitaire en hygiënische diensten in gezondheidsfaciliteiten.

De landen hebben een belangrijke overeenkomst gesloten om de transparantie van de prijsstelling voor geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten te verbeteren. De nieuwe begroting van het WHO-programma werd goedgekeurd en werd overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke aanpak van antimicrobiële resistentie.

Een van de hoogtepunten van de Zuid- Amerikaanse landen gedurende de WHA, is dat Argentinië officieel door de WHO als malaria-vrij werd erkend. De certificering wordt verleend wanneer een land aantoont dat de lokale overdracht van malaria gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer heeft plaatsgevonden.

Ook Suriname heeft als deel van de CARICOM geparticipeerd in bijeenkomsten tussen CARICOM-ministers en vertegenwoordigers van Volksgezondheid met de PAHO en WHO directeuren. De bijeenkomst van ministers en de PAHO-directeur vind jaarlijks plaats aan het begin van de assemblee. Dit jaar waren aanwezig vertegenwoordigers van: Antigua en Barbuda, Bahama’s, Barbados, Belize, Haïti, Jamaica, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago evenals leden van het CARICOM-secretariaat en het secretariaat van de Organisatie van Oost-Caribische Staten (OECS).

Verder hebben de vertegenwoordigers van Suriname gesprekken gevoerd met The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Fillipo Larea is de nieuwe portfolio manager voor onze regio. In dit kader staat er een technisch werkbezoek van de Global fund aan Suriname, op agenda dit jaar.

De afgevaardigde van Suriname die de WHA bezochten zijn Robert Mohamed, onderdirecteur en Wendy Emanuelson-Telgt hoofd van de afdeling Onderzoek, Planning, Mornitoring & Evaluatie van het ministerie van volksgezondheid.