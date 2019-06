SLM maakt valse start met vertraging naar Amsterdam

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij heeft een valse start gemaakt met haar Airbus A340-313 dat na bijkans 5 maanden afwezigheid sinds gisteren weer operationeel in Suriname is op de Mid-Atlantische route. Het toestel is voor de heen vlucht van 31 mei naar Amsterdam 1 uur en 19 minuten later vertrokken vanuit Paramaribo.

Vlucht PY994 naar Amsterdam had om 22:20 uur Surinaamse tijd moeten vertrekken, maar door de vertraging vertrok het toestel uiteindelijk om 23:39 uur. De verwachtte aankomsttijd van de Airbus op 1 juni op Schiphol is nu 13:39 uur. Waarom precies het toestel vertraagd is vertrokken, is vooralsnog niet bekend.