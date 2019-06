Dertienjarig meisje in Suriname overleden na verkrachting door vier jongens

Een dertienjarig meisje is in Suriname overleden na verkrachting door vier jongens. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. Volgens verklaring van de moeder was het meisje op dinsdag 28 mei van huis gegaan om schoolwerk te gaan kopieren. Een broer van haar vond dat zij te lang weg bleef en ging op zoek naar haar. Hij kwam zijn jongere zus tegen en zij vertelde hem dat zij verkracht was door een vriend van haar en drie van zijn vrienden.

De moeder van het meisje deed de volgende dag, woensdag 29 mei, aangifte tegen de vier jeugdigen. Het slachtoffer is door de politie met een geneeskundige verklaring verwezen naar het Academisch Ziekenhuis. Na medisch onderzoek is zij terstond in het ziekenhuis opgenomen.

Op woensdag 30 mei deed de behandelende arts de melding aan de politie dat het meisje is overleden. De verdachten in deze strafzaak zijn: de 16-jarige D.S. de 14-jarige E.M. de 17-jarige S.S. en de 14-jarige J.M. Zij zijn opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn deze jeugdigen hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is voor obductie in beslag genomen.

De politie van de afdeling Jeugdzaken is belast met het onderzoek in deze zaak.

De foto van het meisje en het bericht zoals hieronder te zien is, werden vanmorgen al via social media verspreid. Wij hebben echter gewacht op officiƫle bevestiging van de politie.