Auto ramt schutting te Weg naar Zee

Een personenauto heeft vrijdagavond enorme ravage aangericht aan een schutting aan de Henry Fernandesweg (Weg naar Zee) in Suriname, nadat die frontaal werd aangereden. Volgens de eerste berichten reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid en heeft hij op een gegeven moment de controle over het stuur verloren met het noodlottig gevolg.

Hoe het ongeval precies is gebeurd en als er gewonden zijn gevallen is tot op dit moment niet bekend. Op social media wordt een link gelegd met de aanleg van een drempel in de omgeving. Het is echter niet duidelijk of er een relatie is tussen de pas aangelegde drempel en het verkeersongeval. Later meer.