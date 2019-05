Guyana overweegt eigen veerboot in te zetten voor veerdienst met Suriname

Nu de Canawaima-veerboot uit de vaart is gehaald en de veerdienst tussen Guyana en Suriname stil is komen te liggen, overweegt de regering van Guyana om een van haar eigen veerboten in te zetten voor de veerdienst. Dit melden verschillende Guyanese media op hun nieuwssite.

De Canawaima is uit de vaart gehaald vanwege technische problemen aan de motor. Het vaartuig wordt door beide regeringen op basis van een rotatieperiode van zes maanden geëxploiteerd. Nu het vaartuig buiten bedrijf is moet het probleem aan de motor volledig verholpen worden alvorens die weer ingezet kan worden.

“We hebben voltooid wat we moeten doen in zoverre als onze verplichtingen en het is nu echt een kwestie van de twee partijen bij elkaar brengen om te erkennen dat dit een dienst is waar de mensen van afhankelijk zijn en spoedig weer in orde moet zijn”, laat de directeur-generaal van de president, Joe Harmon weten.

Volgens Harmon zijn jaarlijks meer dan 70.000 mensen afhankelijk van de veerdienst, dus kan die niet lang stil zitten vandaar de mogelijkheid wordt gekeken om een eigen veerboot spoedig in te zetten. De veerboot MB Sandaka wordt dit weekend ingezet. Deze zal alleen van 31 mei tot en met 2 juni beschikbaar zijn voor passagiers die terug moeten naar hun land.

Er zal geen verkoop van nieuwe kaarten zijn om over te steken. MB Sandaka vertrekt om 9.00 uur vanuit Moleson Creek Terminal-Guyana (inchecken: 06: 30 uur tot 08:00 uur) en vertrekt weer om 11:30 uur vanuit South Drain-Suriname (inchecken: 08:00 uur-10:00 uur).