Geen inflight entertainment aan boord SLM Airbus ondanks lange onderhoudsbeurt

Ondanks de lange onderhoudsbeurt van de Airbus A340-313 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), blijkt nu dat passagiers voorlopig niet voorzien kunnen worden van inflight entertainment aan boord. Het toestel is vanaf vandaag na bijkans 5 maanden afwezigheid weer operationeel in Suriname op de Mid-Atlantische route. Sinds december 2018 was het toestel in Hahn, Duitsland voor een geplande onderhoudsbeurt. De bedoeling was dat het toestel in maart 2019 weer operationeel zou zijn, maar vanwege extra technische werkzaamheden duurde die veel langer.

De afdeling Public Relations van de SLM om een reactie gevraagd laat weten, dat door de vele aanpassingen de komende periode er geen inflight entertainment aangeboden kan worden. Waarom precies is vooralsnog niet bekend. Passagiers worden aangeraden om voorlopig gebruik maken van hun eigen gedownloade content op hun mobiele telefoon, laptop en/of tablet. Passagiers die met kinderen reizen kunnen bij het cabine personeel terecht om een gratis kinderverwenpakketje te krijgen. De SLM beloofd eraan te werken om passagiers zo spoedig mogelijk weer te voorzien van een optimale inflight entertainment.

In Duitsland is het landingsgestel van de Airbus vervangen. Daarnaast zijn ook 220 van de 300 stoelen vervangen. In december van dit jaar verloopt het contract van de 20 jaar oude Airbus. Naar verluidt is de SLM nu ook druk bezig uit te kijken naar een vervangend toestel.