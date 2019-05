Auto boort zich door brugleuning en belandt in trens

Zojuist binnengekomen op de redactie; een auto is van een brug afgereden in Suriname. Dit zou gebeurt zijn aan de Tout Lui Faut Kanaalweg. De auto boorde zich door de houten brugleuning en kwam in het water terecht. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen plaats vinden. Iemand zal wel weer ‘de controle over het stuur verloren hebben’…

UPDATE: volgens een verslaggever ter plekke reed de automobilist met zijn voertuig over de brug, toen de auto naar links begon te trekken. De automobilist had geen controle meer over de auto en reed tegen de brugleuning aan, die vervolgens brak.

Het voertuig belandde niet helemaal in het water, doordat het nog steunde op de leuning van de brug.

Foto: Harold Mandoeng/Facebook