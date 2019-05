Unleaded bij GOw2 met 22 cent omlaag

De prijs van een liter ongelode benzine is sinds woensdag 29 mei bij oliemaatschappij GOw2 met 22 cent naar beneden. De nieuwe pompprijs bij deze oliemaatschappij is vastgesteld op SRD 6,77 voor een liter. Tot dinsdagavond 00:00 uur moest nog SRD 6,99 worden neergeteld. Voor een liter diesel is de prijs ongewijzigd en bedraagt nog steeds SRD 6,20.

Bij de pompen van de oliemaatschappijen Shell, SOL en R.B. Enterprises is de prijs van unleaded sinds dinsdagochtend aangepast. Bij deze oliemaatschappijen kost een liter ongelode benzine SRD 6,80. Voor een liter diesel wordt de prijs van SRD 6,23 gehanteerd. Het verschil tussen GOw2 en de overige maatschappijen voor een liter unleaded als diesel bedraagt 3 cent.