Man aangehouden voor overval school en verkrachting scholiere te Latour

De politie in Suriname heeft de 23-jarige Glenn H. aangehouden voor verkrachting en diefstal doormiddel van geweldpleging. Hij wordt ervan verdacht op maandag 27 mei, in de vroege morgen, eerst een 16-jarige scholiere onder bedreiging met een vuistvuurwapen te hebben verkracht achterop een erf. Ook is hij degene die daarna leerkrachten op de Hockeyschool heeft beroofd van hun zaktelefoons. Hij deed dat met een speelgoed wapen.

De scholiere was vroeg in de buurt van haar school afgezet. Terwijl zij naar school liep kwam zij Glenn op haar weg tegen die haar onder bedreiging met een vuist vuurwapen een erf opbracht om zijn laakbare handeling te plegen. Nadat hij zich had vergrepen aan het meisje ging Glenn naar de Hockeyschool, alwaar hij twee van de vier op de school aangetroffen leerkrachten beroofde van hun mobiele telefoontoestellen. Daarbij werden de leerkrachten ook bedreigd met het wapen.

Na goed en gedegen speurwerk van de Surinaamse politie kwam Glenn, H. als verdachte in beeld. Hij werd opgespoord en aangehouden op zijn woonadres te Commewijne. Glenn werd aan de tand gevoeld en gaf toe, dat hij de scholiere verkracht had en dat hij ook de persoon was die de leerkrachten beroofd had van hun zaktelefoons.