Flinke schade bij aanrijding in Suriname tussen busje en personenauto

Bij een aanrijding vanavond iets na middernacht aan de Nieuwe Charlesburgweg hebben twee voertuigen flinke schade opgelopen. Het ongeval vond plaats tussen een Noah busje en een personenwagen. Volgens de eerste berichten raakte de bestuurder van de personenwagen gewond en moest afgevoerd worden voor medische behandeling.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is op dit moment niet duidelijk. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek maar nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Later meer.