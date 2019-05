Raoul Boucke niet naar Europees Parlement ondanks flink aantal stemmen

Raoul Boucke, de gedoodverfde eerste Surinamer die kans zou maken op een zetel in het Europees parlement, heeft het niet gehaald. D66 ging bij de verkiezingen die vorige week werden gehouden, terug van vier naar twee zetels. Hoewel Boucke op plaats twee stond en ruim 20.000 stemmen kreeg, kwam hij niet binnen. Samira Rafaela, die bij D66 als derde op de lijst stond, neemt zijn plek in.

Rafaela wordt de eerste Nederlandse afgevaardigde met een Caribische achtergrond in het Europees Parlement. Verslaggever Sam Jones belde met de in Suriname geboren Raoul Boucke en vroeg hem wat zijn eerste reactie is op de uitslag. “Ik wil een ieder die op mij gestemd heeft daarvoor heel erg bedanken” was zijn eerste reactie.

Voor zover bekend zijn er geen andere kandidaten met een Surinaamse achtergrond gekozen in het Europees Parlement. Luister hieronder naar de reactie van Raoul Boucke: