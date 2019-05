EITI- rapport over de mijnbouwsector in Suriname naar minister NH

Met de toetreding tot de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) heeft Suriname de verplichting om een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector. Een van de committeringen daarbij is om jaarlijks het EITI- rapport te produceren en openbaar te maken. In dit verband heeft de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) tevens voorzitter van de Multi Stakeholders Group (MSG), Dave Abeleven, op vrijdag 24 mei 2019 het eerste EITI-rapport, handelend over het fiscaal jaar 2016, overhandigd aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto en de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Ook is op dezelfde dag de Suriname EITI-website, www.seiti.org, gelaunched door minister Akiemboto. Met de launch van de website is het rapport ook ter beschikking gesteld voor het grote publiek. Het EITI-rapport is het eerste integraal document, dat is uitgebracht over de mijnbouwsector in Suriname. In dit verslag zijn de financiële, juridische en andere informatie over de aardolie- en mijnbouwsectoren van ons land vervat. Het rapport is op vrijdag 17 mei 2019 goedgekeurd door de MSG, die belast is met het toezicht op de toepassing en de implementatie van de EITI-standaarden in Suriname. Het rapport is door de onafhankelijke administrator, BDO, samengesteld, in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders.

De pas aangetreden NH-bewindsman zal binnen het EITI-proces ook de functie van ‘National Champion’ invullen. De rol van de champion is die van een voorvechter, iemand die zich als hoofdverantwoordelijke beijvert om de EITI-standaarden te implementeren en ook goed contact heeft met het veld. Hij treedt in de plaats van ex- minister Regilio Dodson. Suriname is op 24 mei 2017 toegetreden tot EITI.