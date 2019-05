Eerste asfaltlaag voor Mangolaan in Suriname

De Mangolaan is onlangs van de eerste asfalt laag voorzien. Volgens het ministerie van OWT&C in Suriname meldt, is deze laan samen met de Paragrasweg en de Nieuw Charlesburgweg opgenomen in het Dalian IV project. Op deze manier probeert het ministerie een goede ontsluiting te creëren, voornamelijk voor het verkeer dat gaat van het oosten naar het westen vice versa. Daarnaast betekent deze aanpak ook dat onder andere de buurtbewoners veilig en vlotter over de weg kunnen. De weg heeft een lengte van ongeveer 1.200 meter en een breedte van 5 meter.

Er zijn heel wat voorbereidingen vooraf gegaan aan dit moment. Zo is het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), eerst gestart met het rioleren van de weg, waarbij ook gelijk de huisaansluitingen zijn meegenomen. Vervolgens is de aannemer, Dalian (CGN), gestart met het opbouwen van de weg. Deze opbouw bestaat uit 50cm klinkzand en een 20cm basecourse. Zaterdag 25 mei 2019, was CGN zo ver om te starten met de eerste asfalt laag, de binderlaag, van 4.5cm.

Ten aanzien van de nutsvoorzieningen, zijn aanwezige kabels onder de weg vervangen en verplaatst naar de berm. Hiermee zijn ook de waterleiding buizen vervangen. Na het aanbrengen van de binderlaag, zal de weg voorzien worden van een toplaag van 3.5cm. Tevens zal er ook aan de westelijke zijde van de Mangolaan een voetpad worden aangelegd van 1.8 meter. De nodige wegmarkeringen en verkeersborden zullen ook geplaatst worden.