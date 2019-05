dWT: ’16-jarige scholiere onderweg naar school verkracht te Latour’

Een 16-jarige scholiere zou maandag in Suriname op de vroege ochtend verkracht zijn door een tot nog toe onbekende man in het ressort Latour. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) zojuist. Volgens dWT was het meisje op weg was naar school, in de buurt van de Ramgoelamweg. Ze werd staande gehouden door een man met een vuistvuurwapen nadat ze uit een bus was gestapt.

De krant meldt dat de man de tiener naar een bewoond perceel bracht waar hij haar verkrachtte, liet de politie weten. Een buurtbewoner sloeg alarm waarna de man wegvluchtte. Uit protest hebben leerkrachten van twee scholen in Latour geen lesgegeven. Een leerkracht vertelt aan de redactie dat zij zich niet meer veilig voelen vanwege de aanhoudende inbraken en berovingen op de scholen.

De politie heeft de verdachte nog niet in beeld gebracht, maar werkt hard aan diens opsporing. De zaak wordt onderzocht door bureau Latour.

Inmiddels heeft minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie in Suriname vandaag in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de berovingen op scholen te Latour onderzocht worden. Getrouw zegt dat de surveillance is verhoogd bij diverse scholen. Volgens onbevestigde bronnen zou naast politie ook het leger worden ingezet hiervoor.