Voor het eerst lopen brandweercollega’s uit Suriname mee bij korps in Nederland

In 2017 is Brandweer Haaglanden een samenwerking aangegaan met Suriname, welke ontstaan is vanuit een werkbezoek van de commandant van Korps Brandweer Suriname aan Brandweer Haaglanden. Vanaf dat moment is gekeken hoe beide brandweerkorpsen elkaar kunnen versterken. In dat kader zijn Surinaamse Brandweer collega’s op bezoek in Den Haag. Het is de eerste keer dat brandweercollega’s uit Suriname meelopen met collega’s uit Nederland.

Een van hen is Brigitte (foto). “Ik loop twee weken mee met de uitrukdienst. Ik ben samen met drie andere collega’s en die zijn geplaatst op andere afdelingen. Ik heb nu al heel veel geleerd. Ik vind de samenhorigheid top hier. Alles wordt samengedaan. Eten, opruimen en alles met een lach. Hier is het ook een stuk minder hiërarchisch. Het is er wel, maar iedereen wordt gelijk behandeld” zegt ze in een interview met Veiligheidsregio Haaglanden.

Brandweer Haaglanden helpt Suriname enerzijds met overtollige en gebruikte spullen en anderzijds met vakkennis. Denk bijvoorbeeld aan oude meubels, kleding en het beschikbaar stellen van lesmateriaal en procedures. In Suriname is er geen landelijke brandweerschool. Daarom is het land deels afhankelijk van Nederland, ook in verband met de taal. Voor Brandweer Haaglanden is het een mooie kans om de collega’s in Suriname te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ruim 1.100 Surinaamse collega’s veiliger kunnen optreden tijdens incidenten.

“Het geeft ons brandweerkorps een mooie inkijk op hoe het werkt in Suriname. Ook met zeer beperkte middelen en materialen doen zij er alles aan om brandweerzorg te leveren. Daarnaast is een inkijkje in de Surinaamse cultuur en gemeenschap een mooie bijkomstigheid. In Haaglanden woont namelijk een grote populatie Surinamers. Het is goed en leerzaam om met elkaar over het brandweervak te praten, te kijken waar de verschillen én overeenkomsten zitten en waarom we de dingen doen die we altijd doen” aldus de brandweer op de site van Veiligheidsregio Haaglanden.