De politie in Suriname heeft vorig weekend bij haar controlepost te Stolkerstijver drie personen aangehouden met cocaïne in hun bezit. Het gaat om drie manspersonen waarvan één militair is. Bij controle is gebleken dat een van de mannen samen 800 gram cocaïne in zijn schoenzolen had verborgen.

Het trio is aangehouden en overgedragen aan de Narcoticabrigade. De militair die de bestuurder was, is overgedragen aan de militaire politie aldus de Surinaamse krant Dagblad Suriname.