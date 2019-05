President van Suriname doet verhaal als ‘levende legende’ in museum

In verband met Museum Nacht heeft de Surinaamse president Bouterse als ‘living legend’ zijn verhaal verteld aan tieners die in de Memre Buku Kazerne een bezoek brachten aan het Surinaams Leger Museum. Het staatshoofd vertelde in een heel ontspannen sfeer zijn levensverhaal aan de jeugd uit Brokopondo.

Op de Museumn8 gaan deuren van musea open om bezoekers kosteloos toegang te bieden. Het thema voor dit jaar is ‘The night of the living legend’. De legerleiding koos unaniem de president als living legend en nodigde hem uit. De president ging daarbij uitgebreid in op vragen van de jeugdigen.

Majoor Ilahibaks vertelde onder meer over het sportverleden van de president en zijn legerperiode. Volgens hem heeft president Bouterse heel veel gedaan voor het land.