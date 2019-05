‘Boom Boom Beats’ is terug en pakt groots uit in Zoetermeer

Hun allereerste dansavond was in oktober 1996 in de populaire zaal Zichtenburg in Den Haag. Het publiek reageerde laaiend enthousiast op ‘Boom Boom Beats’ en het concept was jarenlang een begrip. Inmiddels zijn vele van deze partycrashers van 1996 gelukkig getrouwd en sommigen hebben zelfs al kinderen die nu in de voetstappen van hun ouders kunnen treden. Want op woensdag 29 mei 2019 is ‘Boom Boom Beats’ terug en pakt groots uit in Silverdome Stadium te Zoetermeer.

Maar liefst 35 topformaties/acts zijn gecontracteerd om die dag op te treden verspreid over 3 verschillende area’s. “Wat we voor jullie in petto hebben, geven we niet gelijk prijs. De Die-Hard fans van Boom Boom Beats en de partycrashers weten dat we tot de late uurtjes topentertainers laten optreden. Kosten noch moeite worden gespaard om er een spectaculaire avond van te maken” aldus de organisatie.

Er is bewust gekozen voor woensdag 29 mei omdat de donderdag erop een vrije (Hemelvaarts)dag is. Meer weten over Boom Boom Beats of een kaartje halen? Kijk dan snel op www.boomboombeats.com.