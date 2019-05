Vijftienjarige knaap mishandelt winkelierster om sigaret

Een jongen van 15 jaar oud is door de politie in Suriname aangehouden nadat hij een winkelierster te lijf ging met een scherp voorwerp. Aanleiding hiervoor was dat de vrouw weigerde een sigaret aan hem te verkopen omdat zij wist dat hij minderjarig is.

De winkelierster verklaarde dat de jonen (R.P.) op woensdag 22 mei haar winkel binnen stapte om een sigaret te kopen. Toen zij dit weigerde liep hij boos de winkel uit. Op donderdag 23 mei ging R.P. weer in de winkel. Wat de winkelierster niet wist was dat R.P. gewapend was met een scherp voorwerp en dat hij haar kwaad wilde doen.

Op een bepaald moment trok deze jeugdige gewelddenaar dat scherp voorwerp tevoorschijn en raakte de winkelierster daarmee aan haar rechterhand. R.P. werd door omstanders aangehouden en vervolgens overgedragen aan de politie van het ressort Santo Dorp. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden.

De politie van het ressort Santo Dorp heeft op donderdag 23 mei de 15-jarige R.P. aangehouden. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en ingesloten in het Opa Doeli doorgangscentrum.