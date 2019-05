Nieuwe versie van overheidssite Suriname gelanceerd

Gisteren, zaterdag 25 mei 2019, is de overheidssite Gov.sr versie 2.0 met een klik op de knop toegankelijk gemaakt voor elke Surinaamse burger. Het e-government coördinatieteam heeft in samenwerking met Adept NV de kinderziektes welke geconstateerd waren bij de oude Gov.sr website weggewerkt en de website verder uitgebouwd om gebruikersvriendelijker te zijn.

In 2010 is de Surinaamse overheid het project Gov.sr gestart als middel om de informatieverschaffing naar de samenleving te verbeteren. De website was verder bedoeld om een geharmoniseerde uitstraling van de overheidscommunicatie te bewerkstelligen.

Vanwege de grote hoeveelheid aan informatie welke verwerkt werd op de website, ontstond de noodzaak voor optimalisatie. De nieuwe versie van de website is ook mobiel vriendelijk in contrast met de oude. Bij de nieuwe site is er gebruik gemaakt van de nieuwste technologie.