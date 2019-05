Man in Suriname tijdens werkzaamheden aangevallen door Braziliaanse bijen

In Suriname is een man zaterdagmiddag in het ressort Pontbuiten aangevallen door Braziliaanse bijen. Het slachtoffer, de heer Pinto, was samen met andere collega’s bezig met werkzaamheden toen hij werd aangevallen door de bijen.

Met assistentie van de brandweer werd hij bij de buren gebracht waarna hij per ontboden ambulance naar de de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis werd afgevoerd. Op de foto is te zien hoe ambulancepersoneel en de brandweer het slachtoffer helpen om in de ambulance geplaatst te worden.

Ondanks dat het ambulancepersoneel niet beschermd was tegen de bijensteken hebben ze hun best gedaan om het slachtoffer te stabiliseren en af te voeren naar het ziekenhuis. In het filmpje is te zien hoe ambulancepersoneel zonder beschermende kleding de man hulp biedt: