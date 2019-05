EBS paal wederom geteisterd door ‘vallende ziekte’

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is wederom geteisterd door een omgevallen lantaarnpaal. Een lantaarnpaal bij het bushuisje van de rotonde voor de Wijdenboschbrug is omgevallen en ligt al langer dan twee weken op de grond. Dit zorgt voor enorme frustratie bij weggebruikers omdat voertuigen niet meer daar kunnen stoppen om mensen af te halen.

Daarnaast is men de mening toegedaan dat de paal voor ernstige belemmering zorgt voor passagiers die daar willen wachten op de bus. Volgens hun kan er bij onoplettendheid over gestruikeld worden, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Hoe de lantaarnpaal precies is omgevallen is vooralsnog onduidelijk. Doordat de lantaarnpaal is omgevallen heeft iemand ook kans gezien om de lamp ervan mee te nemen. Omstanders hopen dat de EBS spoedig werk ervan maakt om de paal te verwijderen of weer plaatst zodat ongemakt tot het verleden kan behoren.