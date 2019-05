Surinaamse sportjournalisten winnen negen medailles in Colombia

De Surinaamse sportjournalisten, die meededen aan de vierde editie van de Zuid-Amerikaanse Spelen voor sportjournalisten, verlaten Colombia met negen medailles. De spelen werden vrijdagavond afgesloten en de acht Surinamers vliegen zaterdagavond van Bucaramanga naar Bogota en vervolgens naar Aruba.

Op vrijdag werden Ivan Summerville en Earnie Eenig tweede en derde op de 200 meter sprint in categorie B (36-50 jaar). Marciano Zalman pakte brons op het onderdeel balwerpen in categorie C (50 jaar en ouder). Terence Oosterwolde en Marinio Balsemhof werden vierde en zevende op ditzelfde nummer maar dan in categorie B.

Op het onderdeel bowling werd Suriname tweede in het landenklassement achter winnaar Colombia, maar vóór Puerto Rico. Het zilveren team bestond dit jaar uit Marciano Zalman, Quaraisy Nagessersing, Oosterwolde en voorzitter Desney Romeo van de Vereniging van Sportjournalisten.

Nagessersing kwam ook nog in aanmerking voor een bronzen medaille omdat hij vrijdag in de ronde van zestien de op twee na hoogste individuele score had (554 punten). Carlos Arzuza van Colombia was opnieuw de beste (747) en zijn landgenoot Henry Parra runner-up (600).

Op het onderdeel futsal incasseerde Suriname zijn derde opeenvolgende verlies: 1-5 tegen Argentinië. Net als de voorgaande twee partij was het weer Ivan Summerville die de eer redde. Teamgenoot Balsemhof miste in de eerste helft een penalty – zijn inzet werd gekeerd door de doelman – waarmee hij Suriname op 2-0 had kunnen brengen.

Colombia werd ongeslagen en overtuigend kampioen. Mexico werd in de finale met 12-3 onder de voet gelopen. Door de winst op Suriname pakte Argentinië de bronzen medaille.

Het toernooi werd vrijdagavond afgesloten met een gala-avond. De vijfde editie van de spelen is in 2021. Cali (Colombia) heeft zich kandidaat gesteld om als gastheer op te treden.