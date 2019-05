Landbouw voorlichters in Suriname krijgen certificaat

De “Training of Trainers” van landbouw voorlichters werkzaam op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is na drie intensieve trainingsmaanden succesvol afgesloten. Op woensdag 23 mei 2019 mochten de twintig cursisten hun certificaat in ontvangst nemen. De “Training of Trainers/ Farmer Field School to improve Cassava Production and Productivity in Suriname” is gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) en geïmplementeerd door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

De landbouw voorlichters hebben een upgrading gehad in landbouwtechnieken en kennisoverdracht. Het aangeleerde moet vervolgens toegepast worden bij het trainen en begeleiden van mede-voorlichters en landbouwers. Dit concept wordt de Farmer Field School (FFS) genoemd en is in Suriname vrij nieuw. Er worden tools aangereikt om de boeren praktisch te benaderen door onder andere samen het veld in te gaan. Naderhand worden de resultaten bekeken vanuit het perspectief van de voorlichter, om vervolgens samen met de boer eventueel verbeterend en oplossingsgericht te werken. De boeren worden ook gemotiveerd om ondersteunend naar elkaar toe te werken en elkaar minder te zien als concurrenten.

Het team van deskundige landbouw voorlichters zal door constructieve kennisoverdracht van de FFS methode steeds groter moeten worden om zodoende, landelijk de boeren beter te kunnen ondersteunen. Na de training is men multi-inzetbaar, aangezien de vergaarde kennis niet alleen op cassave toepasbaar is, maar ook op andere gewassen.