Kanalen in landbouwgebied Weg naar Zee opgehaald

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname verricht samen met het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, werkzaamheden te Weg naar Zee. Diverse kanalen in dit landbouwgebied zijn de afgelopen dagen opgehaald. Een optimale waterafvoer, vooral in de grote regentijd en een goede waterbeheersing zijn van enorm belang, voor zowel de landbouw- en woongebieden.

Het Bloem Fontein- en de Sitalsingh kanaal zijn al door het ministerie van LVV opgehaald en op donderdag 23 mei heeft de minister van LVV, Rabindre Parmessar, aan de gebieden rond deze kanalen een bezoek gebracht. De minister heeft aangegeven, dat het ministerie van LVV de boeren zal blijven ondersteunen. Het is een uitdaging voor eenieder om te werken aan voedselzekerheid en –veiligheid. Ook aan een schoon milieu moet worden gewerkt.

Bij de Brantimakasluis zijn een kapotte diepvriezer en boten aangetroffen die de waterstroming beïnvloeden. Het petflessenprobleem draagt ook bij aan wateroverlast en andere milieu storende problemen. Volgens schema zullen meerdere kanalen in verschillende landbouwgebieden worden opgehaald.