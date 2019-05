Groot Frans goudmijnproject vlakbij grens met Suriname geschrapt

Frankrijk heeft deze week een streep gezet door een van de grootste goudmijnprojecten in Frans Guyana en in de wereld. Het gaat om de zogenoemde ‘Montagne d’Or’ in Saint-Laurent-du-Maroni, vlakbij de grens met Suriname. Jaren discussieerde Frankrijk over de vraag of het tropisch regenwoud in het westen van het land mocht worden opgeofferd voor deze veelbelovende goudmijn.

De mijn van Montagne d’Or ligt in het noordwesten van het land in het arrondissement Saint-Laurent-du-Maroni, ruim 180 kilomter ten westen van de hoofdstad Cayenne. De mijn zou geschatte reserves hebben van circa 5 miljoen troy ounce (circa 160.000 kg) goud. In 2017 waren er grootste plannen om daar naar goud te zoeken samen met het Russische bedrijf Nordgold.

Maar de plannen stonden onder druk vanwege de impact die goudwinning heeft op de natuur. Diverse milieugroeperingen sloegen alarm over de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld het ruimen van meer dan 1.000 hectare bossen, inclusief primaire bossen. De risico’s zouden aanzienlijk zijn, terwijl de economische voordelen voor de lokale bevolking onbeduidend zouden zijn.

NRC Handelsblad schreef deze week dat een nieuwe door de Franse president Emmanuel Macron geïnstalleerde milieuraad, drie dagen voor de Europese verkiezingen die afgelopen donderdag werden gehouden, uiteindelijk een streep zette door het project. Een immense open goudmijn past niet bij de milieuambities van de Franse regering, zou de Franse minister van Milieu gezegd hebben.