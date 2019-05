Eigenaar van elektronica winkel in Suriname zet filmpje van telefoondief online

De eigenaar van de electronica winkel Speed Computer aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo, heeft een filmpje online gezet waarin te zien is hoe een man op vrijdag 24 mei met een gestolen telefoon de winkel uitrent. Volgens een woordvoerder van de winkel, die o.a. telefoons en tablets verkoopt, wilde de man vrijdagmorgen een Samsung S8 zien. Hij werd haarscherp vastgelegd door een camera in de winkel.

Een medewerker pakte de telefoon voor de man in kwestie, terwijl hij nog even om zich heen kijkt. Op het moment dat hij het toestel in handen krijgt van de verkoopster, rent hij binnen 1 seconde naar buiten. In de deuropening botst hij nog tegen een klant aan die net naar binnen wil lopen. Op beelden van de camera buiten is te zien hoe snel hij er vandoor gaat.

“..Beste allen opgelet!!! Deze is een grote dief. Vanmorgen is hij met een Samsung toestel ervan door gegaan..šŸ¤¬šŸ˜” Please share zodat heel Suriname het weet en alert zijnšŸ™šŸ™šŸ™ zo kan het niet..” plaatse de winkel op haar Facebook pagina, samen met het filmpje.

Bekijk de film hier en zie hoe snel de dief zich uit de voeten maakt: