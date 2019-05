De bestuurder die eerder deze maand een man van achteren aanreed en daarna is doorgereden is aangehouden. Het voertuig van de man die het ongeval had veroorzaakt werd bij een spuiter aangetroffen en is in beslag genomen. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

De politie in Suriname was op zoek naar de bestuurder van een personenauto die in de vroege ochtend van 16 mei de voetganger aanreed en daarna doorreed. De videobeelden riepen veel afschuw op. Ze zijn hieronder te zien: