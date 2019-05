Auto in brand in zijstraat van de Verlengde Nieuw Weergevondenweg

Op deze foto zijn brandweerlieden van het Korps Brandweer Suriname midden in de nacht bezig een autobrand te blussen. Het voertuig in kwestie brandde in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 mei af in een zijstraat van de Verlengde Nieuw Weergevondenweg. Buurtbewoners ontdekten dat er een voertuig in brand stond en haalden de brandweer erbij.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet bekend van wie het voertuig is. Het onderzoek naar de brand door de Surinaamse politie is op moment van schrijven nog gaande, dus later meer.