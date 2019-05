Vier medailles voor Surinaamse sportjournalisten in Colombia

De teleurstelling na de zaalvoetbalnederlaag van woensdag hebben de sportjournalisten uit Suriname donderdagochtend weggespoeld met vier medailles op het onderdeel atletiek tijdens de vierde Zuid-Amerikaanse Spelen voor Sportjournalisten in Colombia.

Bij atletiek zijn de deelnemers onderverdeeld in drie leeftijdsklassen: categorie A (25-35 jaar), B (36-50 jaar) en C (50 jaar en ouder).

Op de 100 meter pakte Ivan Summerville (36 jaar) zilver in 13,55 seconden. Earnie Eenig (39 jaar) was goed voor brons in 13,83 seconden. De titel werd gewonnen door de Colombiaan Nairo Perez (12,76 seconden). Het trio liep in categorie B.

Eenig stond niet lang daarna weer op de baan voor de 400 meter. Hij finishte als tweede (zilver) in 1:10,9. Ook op dit nummer was Perez duidelijk de snelste (58,7). Het brons was voor Julio Lara van Mexico (1:15,6).

Marciano Zalman, 56 jaar, besloot alsnog mee te doen aan de 1.500 meter. Eerder had hij zijn twijfels vanwege een lichte hamstringblessure. Zalman eindigde in de categorie C als derde in 7:55,5. De eerste plaats was voor Abigail Martinez van Guatemala (6:36,7) en de tweede voor Angel Flores van Colombia (6:43,0).