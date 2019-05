Kanhai: ‘Voorlopig geen uitlevering van Oedit aan Suriname’

Als het aan advocaat Irvin Kanhai ligt wordt zijn client zakenman Raj Oedit, voorlopig niet uitgeleverd aan Suriname. Kanhai zegt aan Starnieuws dat hij in beroep zal gaan tegen de beslissing van de rechter omdat zijn cliënt continu medische zorg nodig heeft. “Voorlopig zal de uitlevering niet kunnen worden uitgevoerd. Wij gaan in appel en daarna is cassatie ook een mogelijkheid. Het kan nog drie maanden duren voordat de procedure is afgerond,” aldus Kanhai tegen de nieuwssite.

Donderdag werd bekend dat Oedit, die verdacht wordt in twee lopende drugszaken en in Nederland vastzit, mag worden uitgeleverd aan Suriname. Het Surinaamse Openbaar Ministerie wil hem in Paramaribo horen in de zogenoemde ‘duibootzaak’ en de zaak waarbij in maart vorig jaar 488 kilo cocaïne werd onderschept in een vliegtuig, dat was geland op het terrein van Oedit in Saramacca. Kanhai zei daarover dat hij de rechter heeft voorgesteld om zijn cliënt in Nederland te horen.

Kanhai heeft begin deze maand medische stukken overgelegd aan kantonrechter Maureen Dayala. Hieruit blijkt het behandelplan van de arts in de strafinrichting in Nederland. Kanhai zegt dat zijn cliënt continu medische zorg nodig heeft. Hij heeft nog geen antwoord gehad van het Openbaar Ministerie of diezelfde zorg in Suriname aan Oedit kan worden gegeven.