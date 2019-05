Boete van 4.000 USD voor vrouw die probeerde 5 jaguartanden uit Suriname te smokkelen

Een vrouw die probeerde vijf jaguartanden uit Suriname te smokkelen en op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij gesnapt werd door de douane, heeft een boete van 4.000 US dollar moeten betalen. De jaguartanden waren verborgen in blikken met babyvoeding. De aanhouding gebeurde vorige maand tijdens een routine controle op Zanderij, maar werd nu pas naar buiten gebracht.

Gelet op het feit, dat het hier gaat om delen van een beschermd diersoort, heeft de betrokkene de Jachtwet 1954 overtreden. Conform artikelen 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden, kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen et cetera van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd strafbaar.

In Suriname komt het veelvuldig voor dat juwelierszaken tanden van in het wild levende katachtigen welke tot de beschermde diersoorten behoren in Suriname, te koop aanbieden in de vorm van kettinghangers. Het is gebleken dat slachtingen plaatsvinden van de Jaguar, welke gekenmerkt wordt als de grootste katachtige van Zuid-Amerika en dat alle delen van de Jaguar te koop worden aangeboden.

Vermeld dient te worden, dat er in Suriname 6 (zes) soorten in het wild levende katachtigen voorkomen die volgens de Jachtwet 1954 (GB 1954 no.25 zoals laatstelijk gewijzigd) en het Jachtbesluit 2002 (SB 2002 no. 116) totaal beschermd zijn. De Jaguar valt tevens onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora. (Cites).

Bij overtreding van bovengenoemde wetten, welke vallen onder de Wet Economische Delicten, zal de overtreder onmiddellijk worden aangehouden en in verzekering gesteld. Ook zal een hoge transactieboete worden vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

