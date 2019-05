Advocaat wil vrijlating verdachten van dodelijke mishandeling; slachtoffer was zelf agressor

De 42-jarige Benito Wijnerman die vorige week doodgeslagen werd op een feestje in Suriname, was volgens de aangehouden verdachten zelf de agressor. Het latere slacht­of­fer los­te ver­moe­de­lijk uit stoer­heid vijf scho­ten toen een feest­je gaan­de was. Dat schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname op basis van uitspraken van de Surinaamse advocaat van de verdachten, Mau­reen Nib­te. Zij zegt dat de man uit het niets scho­ten los­te met een wa­pen. Hij zou ook geschoten hebben op de grond voor een van de aangehouden verdachten.

De krant schrijft dat de drie ver­dach­te neven, Roe­me­lo M (21), Re­gi­lio M (24) en Den­zil M (21), vervolgens naar de man zouden zijn gegaan om hem het wa­pen af­han­dig te ma­ken. Er ont­stond een wor­ste­ling tus­sen hen en de man die nog steeds het wa­pen vast­hield. Ook an­de­re per­so­nen uit het pu­bliek sloe­gen het slacht­of­fer. Vol­gens Nib­te is het niet be­kend wie de man allemaal hebben ge­sla­gen. Er wa­ren namelijk meerdere per­so­nen die het slacht­of­fer schop­ten en sloe­gen.

Het slacht­of­fer dit al­les zelf ge­cre­ëerd want in­dien hij niet in de wil­de weg had ge­scho­ten zou het pu­bliek zich niet ke­ren te­gen hem, aldus advocaat Nibte. Volgens Times of Suriname deed zij het verzoek aan de rech­ter-com­mis­sa­ris (rc) om de jon­ge­man­nen vrij te krij­gen. De rc verklaarde de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de drie ne­ven on­recht­ma­tig. Het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft ech­ter be­roep aan­ge­te­kend te­gen deze be­slis­sing van de rc, waar­door de jon­ge­man­nen nog aan­ge­hou­den blij­ven.