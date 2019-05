Ultimatum verstreken maar Chinese trawlers zijn nog niet weg uit Suriname

De zes Chinese trawlers die gisteren uit Suriname weg moesten, zijn nog steeds in het land. De fabrieksschepen hebben het ultimatum dat hun was opgelegd door de overheid naast zich neergelegd en het bedrijf achter de boten is een kort geding begonnen tegen de Staat Suriname. Dat meldt Starnieuws.

Het bedrijf Ros National Fishery spande het geding aan tegen de ministeries van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor de kustwacht. Ros National Fishery voerde bij de rechter aan dat het hier gaat om een honderd procent Surinaams bedrijf. De rechter wordt gevraagd om de aanzegging tot verwijdering van de schepen uit de Surinaamse wateren in te trekken.

Volgens Starnieuws zal de zaak op maandag verder worden behandeld. De rechter heeft de Kustwacht gevraagd om geen onomkeerbare maatregelen te nemen totdat er een uitspraak is gedaan. Starnieuws meldt dat de Kustwacht voorlopig hiermee heeft ingestemd.