Radj Oedit mag van de Nederlandse rechter uitgeleverd worden

Nieuwe ontwikkeling in de zaak van de gezochte rijsthandelaar Radj Oedit. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag besloten dat Oedit, die momenteel in Nederland vastzit, voor strafvervolging aan Suriname uitgeleverd mag worden. Dat meldt radio ABC die het vonnis zou hebben ingezien. Oedit, die de uitlevering tevergeefs heeft aangevochten bij de rechter, is hoofdverdachte in de drugszaak waarbij een vliegtuig met 488 kilo cocaïne op zijn rijstareaal is onderschept in Saramacca.

Suriname had op 1 juni 2018 aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland gevraagd om Oedit uit te leveren ten behoeve van strafvervolging. Volgens het uitleveringsverzoek wordt Oedit in Suriname verdacht van het in- en doorvoeren van verdovende middelen, in het bijzonder cocaïne, en deelneming aan een criminele organisatie. De rechtbank zegt nu dat die uitlevering aan Suriname, wegens verdenking van drugsdelicten, toelaatbaar is.

Volgens ABC heeft de rechtbank de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid geadviseerd om aandacht te besteden aan de medische situatie van Oedit, die de Nederlandse nationaliteit zou bezitten.