Het Nations League 2019 speelschema van de Concacaf is bekend en zo ook de dagen waarop het nationaal elftal van Suriname aan de bak moet. Het schema bestaat uit wedstrijddagen in september, oktober en november 2019. Het betreft zowel een uit- als een thuiswedstrijd.

De mannen van Dean Gorré, Eugene Verwey en Jack Mangalie strijden tegen Dominica, Nicaragua en St Vincent and the Grenadines om een plek in de Nations League Poule A.

Check de data hier en kom Suriname supporten: