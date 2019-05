Pickup- rijdt personenauto van achteren aan, drie gewonden

Dit is over van één van de voertuigen bij een aanrijding zondagavond op de Indira Gandhiweg in Suriname. Rond 22.30u kwamen een pick-up en een personenauto met elkaar in botsing. De pick-up zou de andere auto van achteren hebben aangereden. Drie personen raakten gewond en moesten met een ambulance vervoerd worden voor eerste hulp.

Het ongeval vond plaats net voor de Javaweg. Beide voertuigen kwamen vanuit Para richting Lelydorp. Naast de politie, die op dit moment nog steeds bezig is met het onderzoek, waren ook manschappen van het Korps Brandweer Suriname ter plekke om assistentie te verlenen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Zodra de officiële informatie binnen is zal dit bericht worden bijgewerkt.