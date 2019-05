‘Zestig jaar oude pompen van Wageningen kosten Suriname miljoenen’

Het kost de Surinaamse staat jaarlijks miljoenen voor revisie en onderhoud om de drie, bijkans zestig jaar oude pompen van Wageningen in bedrijf te houden. Daarom gaat de nieuwe minister van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname, Drs. Rabinder Parmessar, direct aan de slag met het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’.

Reeds op de dag van zijn beëdiging heeft de nieuwe minister zich door de directie van LVV, de directievoerder, de aannemer en ter zake deskundigen laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de rehabilitatiewerkzaamheden van het pompgemaal Wageningen.

Dit verouderd pompgemaal voorziet, met onderbrekingen door technische mankementen, jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district Nickerie. Na de rehabilitatie van dit pompgemaal zal een groter gebied, ruim 17.000 ha rijstareaal, optimaal voorzien kunnen worden van irrigatiewater.

De eerste nieuwe pomp die een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur heeft, zal binnenkort functioneren. In het project is ook opgenomen dat de pompen een voor een worden vervangen. De aanpak van dit project is een van de prioriteiten van minister Parmessar.

Zondag 19 mei werden de besprekingen over dit project voortgezet met de actoren, waarbij een duidelijk stappenplan zal worden vastgesteld. Eveneens is in de planning om de stakeholders in de rijstsector in Nickerie in te lichten over de ontwikkelingen van dit project. Het streven is om dit project voor eind van dit jaar geheel op te leveren. Benadrukt wordt dat gedurende de rehabilitatiewerkzaamheden de boeren niet verstoken zullen zijn van irrigatiewater.