Vanaf deze week betalen voor koffer op KLM-vluchten naar Suriname

Vanaf deze week komt de KLM met een nieuwe prijsteling voor het meenemen van een koffer op verre vluchten, waaronder naar Suriname. Er komen drie tarieven: light, standard en flex waarbij in het standard- en flex-tarief voor een koffer moet worden bijbetaald. De handbagage blijft in alle 3 tariefgroepen gratis, mits het gewicht daarvan niet hoger is dan 12 kg.

In het goedkopere ‘light-tarief’ is de ruimbagage dus niet meer inbegrepen in de prijs en mag alleen handbagage mee. Om een koffer mee te nemen moet men dan kiezen voor o.a. het ‘standard-tarief’ waarbij een bedrag van minimaal 80 euro moet worden bijbetaald voor een koffer van 23 kg in economy of 32 kg in business class.

Het voornemen van KLM om passagiers te laten betalen op verre vluchten werd vorig jaar al door de maatschappij bekend gemaakt, maar gaat deze week pas in. Volgens KLM Nederland-topman Harm Kreulen kunnen tickets door deze nieuwe prijsstelling gemiddeld 10 tot 15 procent goedkoper worden. Hij zegt dat de aanpassing nodig is in de moordende concurrentiestrijd om de vliegtoerist.

De pakketten: