Een houten woning in Suriname is zondagavond compleet verwoest na brand. Het zou gaan om een woning aan de Kashmirstraat meldt de Surinaamse zender Apintie. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ter plekke aanwzig om de brand te blussen en verdere schade te beperken.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en of er slachtoffers zijn gevallen. Ook is nog niet duidelijk als de woningeigenaar een brandverzekering had afgesloten.

Foto’s via Apintie: