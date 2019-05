Weer aanhoudingen voor versturen drugs via de post vanuit Suriname

De politie in Suriname heeft deze maand al zeker vijf mensen aangehouden die geprobeerd hebben om via de post cocaïne naar het buitenland te sturen. In vrijwel alle gevallen gaat het om vrij kleine hoeveelheden drugs in een doos of postpakket. Naar welk land de drugs moesten is niet bekend.

Begin deze maand hield de politie drie mannen van 33, 34 en 27 jaar aan die een postpakket ter verzending naar het buitenland aanboden bij een postbedrijf in Suriname. Bij controle door de douane is 82 gram cocaïne in het postpakket aangetroffen. De geschatte straatwaarde van deze kleine hoeveelheid is rond de 3.000 euro.

Ook een 57-jarige vrouw werd deze maand door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade in de kraag gevat. De vrouw bood een postpakket ter verzending aan bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douane recherche werd er 126 gram cocaïne in de doos aangetroffen en in beslag genomen.

Ten slotte werd een 49-jarige vrouw in de avond van maandag 13 mei op haar woonadres aangehouden. Ze zou bij een postbedrijf een pakket met goederen ter verzending aan hebben geboden. Tijdens het scannen van het postpakket heeft de douane in een doos sap 200 milliliter vloeibare cocaïne ontdekt en in beslag genomen.