VIDEO: Ronnie Brunswijk schiet en dolt met wapen in Suriname

Via social media worden momenteel twee filmpjes in Suriname verspreid, waarin te zien is dat Ronnie Brunswijk zit te dollen met een wapen. In het eerste filmpje krijgt Brunswijk het wapen in handen en lost daarna direct een aantal schoten in de lucht. Hij lijkt ook te ruziën met een andere man die bij hem weggetrokken wordt.

In het tweede filmpje zien we Brunswijk weer met het wapen in zijn hand en ook dit keer zit hij te halen en te trekken met een ander man. Hij lijkt het wapen tweemaal op de man z’n voeten te richten maar haalt de trekker niet over. Ook deze man wordt, waarschijnlijk voor z’n eigen veiligheid, weggehaald bij de Abop voorman.

Waar en wanneer deze filmpjes zijn gemaakt is niet bekend. Bekijk de filmpjes hier: