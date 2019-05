Raoul Boucke treedt in de voetsporen van Jan Terlouw

Op een bijeenkomst over klimaat in de Bijlmermeer in Amsterdam nam Raoul Boucke symbolisch het stokje over van de 87-jarige Jan Terlouw. De gerespecteerde oud-politicus en kinderboekenschrijver Jan Terlouw was zichtbaar onder de indruk over de kennis, bevlogenheid en het charisma van de 43-jarige in Suriname geboren Boucke.

Raoul Boucke die tot zijn 17-jarige leeftijd in Moengo en Paramaribo naar school ging, heeft jarenlang gewerkt aan klimaat en milieu-akkoorden voor het ministerie in Nederland en de Europese Commissie in Brussel en is zodoende een waardig opvolger van Terlouw als D66 voorvechter voor een schonere planeet.

Donderdag 23 mei aanstaande kunnen de kiezers in Nederland naar de stembus om 26 nieuwe leden voor het Europees Parlement te kiezen. Boucke staat op de tweede plaats voor D66 en is de eerste Surinaamse Nederlander die op een verkiesbare plaats staat. D66 is de partij die in 1966 is opgericht door wijlen Hans van Mierlo en tot afgelopen jaar werd geleid door Alexander Pechtold. D66 was tijdens de vorige Europese verkiezingen in 2014 de meeste stemmen in Nederland en is zodoende terug te vinden als lijst 1.

Jongen uit Moengo

Boucke is blij met de enthousiaste support van Jan Terlouw en weet dat het grote schoenen zijn om te vullen. “Terlouw is politicus waar heel Nederland trots op is. Het optreden in het TV-programma De Wereld Draait Door van twee jaar terug heeft veel mensen in Nederland in hun hart geraakt met een emotionele speech over de gemeenschapszin in vroegere jaren. Terlouw kan als geen ander mensen meenemen in zijn speeches en mensen echt raken.

Het belang om nu echt grote stappen te maken om de klimaatverandering tegen te gaan en de aarde te redden heeft hij ook op de bijeenkomst weer prachtig verwoord. Voor mij als jongen uit Moengo is het een grote eer om in zijn voetsporen te treden. Ik vertrouw erop dat de gemeenschap gaat stemmen en mij gezamenlijk het laatste zetje geven.”

Stempas kwijt? Vraag een nieuwe aan.

Donderdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen in Nederland. Mensen die gaan stemmen en Raoul willen helpen geschiedenis te schrijven dienen met hun stembiljet en identiteitsbewijs naar het stembureau te gaan. Indien zij hun stempas zijn kwijtgeraakt, kunnen ze tot een dag vóór de verkiezingen een nieuwe aanvragen op het gemeentehuis van hun woonplaats.