Overeenkomst moet duurzame agrarische ontwikkeling in binnenland Suriname versterken

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een overeenkomst bereikt met het Suriname Agricultural Market Acces Project (SAMAP) van de voedselorganisatie FAO. Het SAMAP-project van de voedselorganisatieFAO, dat vorig jaar is gelaunched, heeft als hoofddoel duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de exportmarkt.

Door deze overeenkomst zal er gewerkt worden aan het opzetten van een waardeketen voor de producenten en verwerkers in de agrarische sector in het binnenland. Binnen deze waardeketen zal er getracht worden goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende ketens tot stand te brengen om sterke organisaties te promoten.

Onlangs heeft op het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling overleg plaatsgevonden tussen DAOB enerzijds en Eric Zeballos, de Chief Technical Advisor (CTA) en Grace Delprado, National Coördinator van SAMAP anderzijds.

Het DAOB is door directeur Leeroy Jack vertegenwoordigd in het Project Steering Committee en de Stakeholdersgroup van SAMAP is vertegenwoordigd door Prithvi Jairam.