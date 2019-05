Nieuwe app over behandeling van slangenbeten in Suriname

Suriname kent een aantal zeer gevaarlijke slangen zoals de labaria en de makasneki die vele slachtoffers maken. Preventie, eerste hulp en behandeling van slangenbeten is daarom heel belangrijk. Met name in afgelegen gebieden, waar medische hulp niet meteen beschikbaar is. Hiervoor is vorig jaar het ‘Suriname Snakebite Initiative’ gestart. Dit weekend is in dit kader ook een nieuwe (mobile) app gelanceerd: de Suriname Snakebite app.

Deze app biedt de mogelijkheid aan zowel zorgverleners als patiënten die te maken hebben met een giftige slangenbeet gestructureerd te evalueren en hierna ook een advies te verkrijgen over de ernst en behandeling. De adviezen zijn gebaseerd op het nationaal slangenbeten protocol.

Iemand die te maken heeft met een slangenbeet kan middels deze app beschikken over adviezen over de eerste hulp maatregelen, hulp met de herkenning van de betrokken slang en lokaties dan wel adviezen t.a.v. medische hulpposten welke kunnen worden bezocht voor verdere assistentie.

Momenteel zijn 5 miljoen mensen per jaar het slachtoffer van slangenbeten. Daarvan sterven er 125.000, 400.000 anderen houden er blijvend letsel aan over. Over de gehele wereld zijn er daarom initiatieven met betrekking tot preventie, eerste hulp en behandeling van slangenbeten.

Deze app markeert de aanvang van een tweede fase van het Suriname Snakebite Initiative en is gratis verkrijgbaar in diverse App Stores.