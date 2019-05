First Lady: ‘Maak kanker bespreekbaar in Suriname’

“Laten we met z’n allen kanker bespreekbaar maken. Hoe meer we erover praten, hoe meer we laten weten niet bang te zijn. We zijn klaar om dit kwaad in de ogen aan te kijken en alles eraan te doen om het te overwinnen”. Dat was de krachtige boodschap van de First Lady van Suriname gisteren op een bewustwordingsactiviteit met betrekking tot borstkanker.

Met ondersteuning van Pink Ribbon Suriname heeft de organisatie Invest in Female Leaders deze activiteit kunnen organiseren. De boodschap vanuit de organisatie is dat vrouwen op tijd hun borsten moeten laten onderzoeken. Dat kan in de badkamer of door de specialist. Bij elke afwijking welke ontdekt wordt in de borst, is het raadzaam de arts te raadplegen voor een onderzoek.

Tijdens deze bijeenkomst welke gehouden werd op het Indra Mayu Sportcomplex waren naast First Lady, Ingrid Bouterse-Waldring, ook de voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun aanwezig. Verder waren vertegenwoordigers van het St. Vincentius Ziekenhuis, Vrouwen Parlement Forum en het Diakonessenhuis er om de aanwezigen voor te lichten over borstkanker.