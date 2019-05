Bouterse belooft weer om US dollarkoers in Suriname omlaag te brengen

President Desiré Bouterse heeft beleidsmaatregelen belooft om het vraagstuk van de recente stijging van de US dollar koers in Suriname in te perken. Het streven is erop gericht om de koers naar SRD 7.75,- te brengen, waarna de situatie verder zal worden geëvalueerd. Een pakket aan maatregelen zal de koers omlaag moeten brengen zegt de Surinaamse president tegen het Nationaal Informatie Instituut.

Recent is de koers vanwege een schaarste aan usdollars, gestegen naar 8.50 SRD. De president erkende afgelopen donderdag tijdens een persconferentie op zijn kabinet, dat de koers zoals die nu is, te hoog is. Hij zei dat er afspraken zijn met de financiële instellingen om maatregelen die in het verleden zijn getroffen en beperkend werken terug te draaien.

“Er zijn wetten in voorbereiding met het oog op het opvoeren van de transparantie en garantie binnen de financiele sector. Het gaat om een pakket aan maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de koers omlaag gaat. Die maatregelen komen er, dus ik ben ervan overtuigd dat de koers omlaag gaat” aldus de president.

Om nog concreter op deze kwestie in te gaan zei het staatshoofd aan de governor van de CBvS Robert-Gray van Trikt, te zullen vragen om een sessie te houden met de journalisten. Hij kan als monetaire autoriteit meer vertellen over de te treffen maatregelen.