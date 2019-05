VIDEO: Rubens Welles brengt tweede film in Suriname uit

Ruim twee jaar na zijn eerste film ‘Welles de Film’, komt de bekende Surinaamse komiek, acteur en filmmaker Ruben Welles met een nieuwe film uit, genaamd ‘Welles II’. De première vindt plaats op donderdag 30 mei in TBL Cinemas, de enige biooscoop van Suriname. De film is een spannend, gezellig en herkenbaar liefdesverhaal waarin de hoofdpersoon, een taxichauffeur, laat zien hoe het leven van een chauffeur eruit ziet.

Het Surinaamse ex-topmodel Aby-Jo Elschot, die een rol had in ‘Welles de Film’, is ook te zien in deze nieuwe film. Verder spelen radioman en showpresentator Olu Abena, rapper Enver Panka, zangeres en model die de Miss Suriname-verkiezing 2009 won Zourena Rijger en televisiepresentatrice Priscilla Graanoogst een rol in ‘Welles 2’.

Naast de hoofdrol heeft de bekende Surinaamse komiek ook de productie, de regie, de editing en de promotie van zijn nieuwe film gedaan. Bekijk de trailer hier: