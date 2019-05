Twee man beschoten bij woningroof door vier criminelen, verdachte aangehouden

De politie in Suriname heeft gisteren een 29-jarige man aangehouden die deel zou uitmaken van een groep van vier gewapende en gemaskerde mannen, die donderdag twee mensen neerschoten bij een woningroof in Paramaribo. De gewelddadige beroving vond plaats aan de Mahonylaan.

Op het moment van de overal waren twee mannen en een vrouw op het adres aanwezig. Zij werden door de vier criminelen overvallen in de woonkamer van het huis. De vrouw merkte gestommel aan de deur en toen zij poolshoogte nam werd zij overvallen door de vier.

De mannen snelden de vrouw te hulp en werden beschoten. Een man van 20 jaar liep een schotverwonding aan zijn zitvlak op en de andere man van 68 werd in zijn buik geschoten en verloor kort daarop het bewustzijn. De twee gewonden zijn ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis.

Uit de woning is een kluis weggenomen met daarin een groot geldbedrag in vreemde valuta. Nadat de overvallers de kluis in een auto hadden ingeladen, reden zij met hoge snelheid weg. Met behulp van veilig gestelde camerabeelden en tactische opsporingsmethodes kwam een woonlocatie in beeld.

Politieambtenaren van de RBTP deden de locatie aan en troffen de vluchtauto en een verdachte ter plaatse aan. Hij werd aangehouden ter voorgeleiding en de auto is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Vervolgens werden hij en het voertuig door de RBTP aan Recherche Paramaribo overgedragen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie werd de man hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie.